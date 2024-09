Barcelona x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

O líder isolado do Campeonato Espanhol 2024/25 volta a campo nesta quarta-feira (25). Barcelona e Getafe se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 7ª rodada da La Liga. As equipes chegam em momentos opostos na temporada e os donos da casa aparecem com amplo favoritismo para buscar os três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona

Único time com 100% de aproveitamento nesta reta inicial da La Liga, o Barcelona quer aproveitar o bom momento para seguir com vantagem na liderança da competição. No último compromisso, a equipe goleou o Villarreal, fora de casa, por 4 a 1, o que amenizou o ambiante do clube após a derrota na estreia da fase de liga da Champions para o Monaco.

Contudo, o técnico Hansi Flick teve a baixa mais recente de Ter Stegen, goleiro titular do time que ficará de fora do restante da temporada. Dessa maneira, o substituto imediato será Iñaki Peña, que recebeu a confiança do treinador. Ao mesmo tempo, fala-se da possibilidade do clube ir ao mercado buscar um novo atleta para essa posição.

Além disso, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Marc Bernal, Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo e Fermin Lopez completam a extensa lista de desfalques no Barcelona, todos lesionados.

A boa notícia é que Pau Cubarsi, Baldé e Marc Casado, que foram poupados no último final de semana, estão de volta ao time. Ao mesmo tempo, Fermin Lopez, que cumpriu suspensão contra o Villarreal, é outro que retorna.

Como chega o Getafe

Por outro lado, o Getafe faz um péssimo início de temporada e ainda não venceu. Dessa maneira, o clube está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, com apenas quatro pontos somados em seis partidas.

Por fim, a situação piora a partir do momento em que o técnico José Bordalás terá os desfalques do zagueiro Nabil Aberdin e do atacante Álvaro Rodríguez, lesionados.

Barcelona x Getafe

7ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: terça-feira, 25/09/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Raphinha, Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Getafe: David Soria, Diego Rico, Berrocal, Alderete, Djené, Juan Iglesias, Uche, Milla, Arambarri, Álex Sola, Yildrim. Técnico: José Bordalás.

Árbitro: Pablo González Fuertes (ESP).

VAR: Mario Melero López (ESP).

