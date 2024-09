Peça-chave, Léo Jardim abre contagem para os 100 jogos pelo Vasco

Um dos principais jogadores do Vasco desde que chegou, o goleiro Léo Jardim está próximo de chegar aos 100 jogos pelo clube. Afinal, contra o Palmeiras, no último domingo (22), ele fez sua 92ª aparição pelo Gigante da Colina.

Assim, faltam apenas oito para ele completar o centésimo. Caso chegue a tal número, será o segundo do atual elenco a conseguir o feito. Somente Alex Teixeira, que está em sua terceira passagem pelo clube, já superou a marca centenária (144).

Jardim, contratado em janeiro de 2023, chegou para disputar posição com Ivan, à época emprestado pelo Corinthians. Após alguns jogos no banco, o atual titular entrou na equipe para não mais sair. Apesar de um início turbulento, com algumas falhas como em jogos contra Goiás e Cruzeiro – ambos em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro -, o arqueiro subiu de produção.

Assim, tornou-se peça fundamental na campanha que manteve o Vasco na elite do Brasileirão, em 2023. Ele foi um dos goleiros com mais defesas na competição, e o que mais praticou intervenções difíceis no certame, de acordo com números do Footstats.

Foram 47 partidas em sua primeira temporada, com mais 45 na atual, somando, então, 92. Lembrando, é claro, que a conta só leva em consideração jogos oficiais. Caso contrário, ele já estaria com 94 partidas, já que participou dos dois amistosos, em janeiro deste ano, no uruguai.

