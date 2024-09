Familiares de Paquetá fizeram transferências de R$ 40 mil para jogador do Botafogo

A investigação sobre manipulação de resultados trouxe uma nova informação. Familiares do meia Lucas Paquetá, que atualmente atua no West Ham (ING), realizaram duas transferências para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. O portal “Uol” foi o primeiro a noticiar.

Os valores envolvidos, conforme a investigação, totalizam R$ 40 mil, sendo duas transferências: uma de R$ 10 mil e outra de R$ 30 mil, realizadas em uma conta do Nubank. As transações foram feitas por Bruno Tolentino e seu filho Yan Tolentino, tio e primo de Lucas Paquetá, respectivamente. As transferências ocorreram em 30 de janeiro de 2023 e 6 de fevereiro do mesmo ano.

Luiz Henrique é mencionado na investigação de manipulação de resultados, que também inclui a acusação de que Paquetá teria tentado forçar cartões amarelos para obter vantagens. Entretanto, a federação não tinha conhecimento sobre os pagamentos realizados pelo meia ao atacante do Botafogo.

Essas transações ocorreram dias após Luiz Henrique ter recebido cartões amarelos enquanto jogava pelo Betis, na Espanha, no início de 2023.

Bruno Tolentino, tio de Paquetá, foi o responsável pelas transferências. Ele já admitiu, em outra ocasião, que ganhou dinheiro com apostas em pelo menos um dos jogos disputados por Luiz Henrique.

Até o momento, as federações responsáveis pelo futebol espanhol não abriram procedimentos disciplinares contra Luiz Henrique.

Luiz Henrique respondeu aos questionamentos do Betis e negou as acusações. O clube expressou apoio ao jogador, baseado na presunção de inocência, e confirmou que consultou a Confederação Brasileira de Futebol, que não indicou a abertura de inquérito.

Por sua vez, o Botafogo declarou que “não há investigação ou pendência jurídica desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique”.

Empresário se assusta com acusação

O empresário de Luiz Henrique, por sua vez, refutou completamente qualquer envolvimento do jogador no esquema. “O atacante já prestou os devidos esclarecimentos aos órgãos responsáveis. O caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola.”

Ele também expressou surpresa com o fato de o tema surgir em um momento tão crucial para o Botafogo e na semana de convocação para a Seleção Brasileira, uma vez que o jogador não é objeto de investigação por violações desse tipo.

Lucas Paquetá também não quer se manifestar sobre o assunto. Em março, durante sua convocação para a Seleção Brasileira, o meia já havia afirmado que não comentaria mais sobre o caso.





