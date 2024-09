Técnico do Rayo Vallecano é questionado sobre situação de James Rodríguez

Próximo de completar um mês do anúncio de James Rodríguez no Rayo Vallecano, o meio-campista colombiano segue como figura aquém das expectativas. Para se ter uma ideia, desde o fim do mês de agosto, ele participou de somente dois dos seis jogos oficiais que o time de Vallecas fez em 2024/2025.

Com essa situação e o fato de James ter feito apresentações destacadas na Copa América (sendo eleito o craque da competição), o técnico Iñigo Pérez foi questionado em entrevista sobre a situação do meio-campista. Mais especificamente, quando ele imaginava que o colombiano poderia começar uma partida como titular.

De início, o treinador mostrou certa irritação com o tema que se torna recorrente no clube. Com isso, apesar de não especificar nenhum prazo para tal, garantiu que tampouco vai dar pistas concretas da situação:

“Entendo a pergunta, a respondo e seguirei respondendo com a máxima educação. Mas quero que entendam que, ainda que soubesse, eu não iria dizer. Entretanto, o fato é que não sei.”

Desde que retornou ao futebol espanhol, James Rodríguez ficou fora da delegação para alguns dos confrontos do Rayo Vallecano. Em diferentes oportunidades, a justificativa foi a mesma que ocorria nos tempos de São Paulo: controle de carga.

A próxim oportunidade que o jogador pode aparecer entre os titulares da equipe espanhola será na próxima quarta-feira (25). No jogo que vale pela sétima rodada de LALIGA, o Rayo vai até a Catalunha para encarar o Girona, às 14h (de Brasília).

