RB Bragantino x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Internacional duelam nesta quarta-feira (25/9), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta não vem bem na competição e, em sua última partida, sofreu uma derrota dolorosa por 3 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa. Assim, está apenas na 14° colocação, com 31 pontos. Já o Colorado é o oposto. Afinal, vem de seis jogos de invencibilidade e cinco vitórias neste período. Na oitava colocação com 41 pontos, está a um do G-6.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o RB Bragantino

O Bragantino enfrenta uma fase de turbulência no Brasileirão. Afinal, nos últimos 10 jogos, venceu apenas dois e perdeu seis. Assim, aposta na força da sua casa para espantar a má fase. Para a partida, o técnico Pedro Caixinha tem de volta volante Jadsom Silva, que cumpriu suspensão contra o Galo, à disposição. Além disso, o português Ivan Cavaleiro, apresentado nesta semana, pode fazer sua estreia pelo Massa Bruta. Contudo, o treinador pode fazer mudanças na equipe principal, devido ao mal desempenho do time em Belo Horizonte, no último embate.

Como chega o Internacional