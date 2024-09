São Paulo encerra preparação e deve ter uma mudança contra o Botafogo

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no chamado jogo da temporada. Afinal, enfrenta o Botafogo na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Assim, o elenco encerrou a preparação nesta terça, após atividades no CT da Barra Funda.

Em comparação ao duelo contra o Botafogo há uma semana, o técnico Luis Zubeldía deve promover ao menos uma alteração no time titular. Wellington Rato deve voltar aos 11 iniciais no lugar de Sabino. No Nilton Santos, o treinador entrou com três zagueiros para segurar o forte ataque alvinegro. E deu resultado.

Dessa maneira, o comandante deve mandar o São Paulo a campo com a seguinte formação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri.

Nesta terça, a comissão técnica comandou um treino tático para simular algumas situações de jogo, como construção de jogadas e saída de bola. Os jogadores também treinaram jogadas de bola parada.

No jogo de ida, São Paulo e Botafogo empataram em 0 a 0, no Rio de Janeiro. Assim, quem vencer no Morumbis avança à semifinal. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

