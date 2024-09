Arsenal x Bolton: onde assistir, escalações e arbitragem

O Arsenal volta as suas atenções para a disputa da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (25). Os Gunners recebem o Bolton às 15h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela terceira fase da competição. Em caso de empate, a classificação para as oitavas de final será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN 4 e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

Os Gunners fazem sua estreia na Copa da Liga Inglesa e vêm de um empate sofrido no último lance para o Manchester City, no último final de semana, em confronto direto pela liderança da Premier League. Assim, o time encerrou a 5ª rodada do Campeonato Inglês em 4º lugar.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Mikel Arteta poupe seus principais jogadores e escale um time reserva para enfrentar o Bolton. Isto porque o Arsenal quer priorizar a disputa da Premier League e da Champions, além de ter ampla superioridade técnica sobre os adversários desta quarta-feira.

Além disso, Leandro Trossard foi expulso contra o Manchester City e cumprirá suspensão nesta quarta-feira. Dessa maneira, ele se junta a Neto, Mikel Merino, Odegaard, Tomiyasu, Zinchenko e Tierney, lesionados, como desfalques confirmados diante do Bolton.

Como chega o Bolton

Por outro lado, o Bolton é apenas o 18º colocado da 3ª divisão inglesa, mas vem de uma vitória por 3 a 2 diante do Barrow.

Contudo, a situação do Bolton fica ainda mais complicada a partir do momento em que o técnico Ian Evatt não poderá contar com Osei-Tutu, Carlos Gomes, Klaidi Lolos, Gethin Jones e Will Forrester, todos lesionados.

Arsenal x Bolton

Terceira fase da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Data e horário: terça-feira, 25/09/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Ben White, Heaven, Kiwior, Lewis-Skelly; Oulad M’hand, Jorginho, Nwaneri; Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Sterling. Técnico: Mikel Arteta.

Bolton: Southwood; Forino, Santos, Johnston; Dacres-Cogley, Thomason, Matete, Randell Williams; Kyle Dempsey, Arfield; Charles. Técnico: Ian Evatt.

Árbitro: Joshua Smith (ING).

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.