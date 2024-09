Grêmio x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o Criciúma, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena, em duelo adiado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam em momentos distintos para o confronto direto na luta para fugir da zona de rebaixamento. Apesar disso, encontram-se próximos na tabela. Afinal, o Imortal é o 12º colocado, com 31 pontos. Já o Tigre está na 15ª posição, com dois pontos a menos.

Os catarinenses contam com apenas esse compromisso a cumprir. Por outro lado, o Tricolor Gaúcho precisará disputar mais uma partida, além desta.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Imortal conseguiu engatar sequência de dois jogos sem perder, com um empate diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. Em seguida, conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o time alternativo do Flamengo, em casa. Com o triunfo, a equipe gaúcha seguiu com uma vantagem de três pontos para o Z4.

Além de se tratar de um confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Criciúma é um oponente indigesto para o Tricolor Gaúcho. Afinal, não conquista um resultado positivo contra os catarinenses na Arena desde 2014. Mesmo assim, no último encontro das equipes, no Heriberto Hülse, o Grêmio venceu por 1 a 0, com gol de Monsalve.

O comandante Renato Gaúcho, que retorna à área técnica depois de cumprir suspensão aplicada pelo STJD, conta com apenas uma dúvida para escalar os 11 iniciais. Trata-se do zagueiro Jemerson, que na teoria voltaria a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática contra o Flamengo. Contudo, o defensor segue reclamando de dores musculares na coxa esquerda. Caso não tenha condições, o comandante deve repetir o time titular que superou os cariocas.

Como chega o Criciúma

O Tigre aparece em situação mais complicada. Isso porque não conquista uma vitória há três rodadas na Série A. Neste cenário, os catarinenses têm vantagem de apenas um ponto em relação à zona de rebaixamento. Desse modo, um resultado positivo sobre o Grêmio, fora de casa, é essencial para a sua missão de sobreviver na elite nacional.

O Criciúma terá uma ausência importante para o confronto, já que um dos destaques da equipe, o atacante Bolasie, cumprirá suspensão automática. Assim, Arthur Caíque deve ser a escolha do técnioco Claudio Tencati para formar dupla de ataque com Allano. Em contrapartida, o zagueiro Walisson Maia voltou a ser opção Já o atacante Pedro Rocha está em fase final de recuperação de uma entorse no joelho direito e há a expectativa de que seja relacionado pela primeira vez desde a sua chegada ao time.

GRÊMIO X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro – Jogo atrasado da 5ª rodada

Data e horário: 25/9/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (Jemerson), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Newton, Matheusinho, Arthur Caíke e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

Árbitro: Davi de Oliveira Gonçalves (ES)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP)

