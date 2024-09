San Siro ‘perde’ final da Liga dos Campeões 2027; saiba motivo

A final da Liga dos Campeões de 2027 não será mais no San Siro. O motivo é por conta das dúvidas sobre eventuais reformas no estádio de Milão, informou a Uefa nesta terça-feira. A federação europeia explicou que a cidade italiana não tem condições de garantir que o estádio e seus arredores não sofram com eventual obra.

“Uma vez que o município de Milão não conseguiu garantir que o estádio San Siro e as zonas envolventes não serão afetadas pelas obras de renovação durante o período da final da Liga dos Campeões em 2027 foi decidido não sediar a final a Milão”, informou a UEFA.

Milan e Inter de Milão, dois dos maiores clubes do futebol europeu, que mandam seus jogos em San Siro, rejeitaram um projeto para modernizar o emblemático estádio.No entanto, o prefeito Giuseppe Sala afirmou que ambos os clubes estariam dispostos a relançar seu projeto inicial de um novo estádio próximo ao San Siro.

Nesta temporada, a decisão da Champions ocorrerá na Allianz Arena, em Munique, na casa do Bayern. Em 2026, a final da competição está marcada para a Púskas Arena, na Hungria.

