CRB comunica dispensa do lateral Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Fluminense

O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Fluminense, não faz mais parte do elenco do CRB. Nesta terça-feira (24), a diretoria do clube alagoano comunicou a dispensa do jogador, embora tenha retornado à equipe na derrota para o Sport por 2 a 0 no Recife, em 15 de setembro. Ele não vinha sendo aproveitado pelo técnico Daniel Paulista.

Com a contratação de Hélio dos Anjos, na última sexta-feira, para assumir o comando, clube e atleta chegaram a um comum acordo para a rescisão do vínculo. Além disso, outras saídas podem surgir no decorrer da semana.

Jorge, hoje aos 28 anos, chegou ao CRB em abril, mas atuou em somente dez jogos, com duas assistências diante de Avaí e Coritiba. Ele desembarcou em Maceió sob grande expectativa de torcedores e imprensa local, já que acumula passagens por grandes clubes do eixo Rio-São Paulo. Contudo, as coisas não funcionaram, e o atleta não conseguiu alcançar a titularidade.