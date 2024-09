Operário vence o Guarani, se afasta do Z4 e mantém rival na lanterna

A “lei do ex” provavelmente sempre funcionará, e, nesta terça-feira (24), no duelo entre Operário-PR e Guarani, não foi diferente. Afinal, Boschilia, ex-jogador do Bugre, marcou de pênalti e garantiu os três pontos ao Fantasma no Germano Krüger.

O jogo, aliás, aconteceu pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro. Contudo, se não fosse o goleiro Pegorari, do Guarani, o placar poderia ter sido mais amplo, já que o Operário criou várias oportunidades para aumentar a vantagem e não conseguiu.

Classificação e próximos jogos de Operário e Guarani

Com a vitória, o Fantasma chega, portanto, aos 39 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela. O Guarani, por sua vez, continua lutando para evitar o rebaixamento. Atualmente, é o lanterna, com apenas 24 pontos.

Na próxima rodada, o Operário-PR enfrentará o Santos, que está no segundo lugar do Brasileirão da Série B. Duelo marcado para o sábado, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Guarani jogará contra o Avaí na segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro. Assim, ambos os jogos são válidos pela 29ª rodada.

