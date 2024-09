Namorada de Léo Pereira, Karoline Lima revela ameaças da torcedores do Flamengo

Namorada do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, Karoline Lima revelou estar sofrendo ameaças de torcedores do Flamengo. Na última terça-feira (24), a influenciadora fez uma publicação em sua rede social para expor a situação, que teria começado a partir do início do romance com o jogador.

Em seu story no Instagram, Karoline foi questionada por um seguidor sobre ataques de torcedores rubro-negros. A influenciadora, então, desabafou e revelou algumas ameaças sofridas.

"Vou começar a expor mesmo para vocês entenderem o que rola. Pessoas assim NÃO REPRESENTAM a torcida do Fla”, começou a namorada de Léo Pereira, que posteriormente exibiu um dos comentários de ódio:

“Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos. Só foi ele começar a comer essa p*tinha maria-chuteira que ele ficou uma m*rda dentro de campo. EU QUERO A MORTE DO LÉO PEREIRA E DA KAROLINE URGENTEMENTE”, expôs Karoline.

Relacionamento entre Léo Pereira e Karoline Lima

Léo Pereira e Karoline Lima iniciaram a relação em dezembro de 2023. O zagueiro, inclusive, chegou a ganhar o apelido de ‘Karolino’ entre os jogadores e torcedores do Flamengo.

Contudo, o casal mantém relações conturbadas com os ex-parceiros. Enquanto Karoline namorou e teve uma filha com o zagueiro Éder Militão, Léo Pereira se relacionou com Tainá Castro, com que tem dois filhos. Atualmente, Militão e Tainá são noivos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.