Lembra dele? Ex-São Paulo e Palmeiras vira cantor de pagode

Com passagens por clubes como Palmeiras, Botafogo e São Paulo, Maicosuel deu início a sua carreira como cantor de pagode. Sem atuar desde 2019, quando defendeu o Paraná Clube, ele se tornou vocalista da banda ‘Pagode de Milhões’.

De acordo com Maicosuel, a atividade serve para curtir com os amigos, além de ajudar seu lado mental.

“É uma coisa que eu gosto muito, me faz bem-estar ali perto da rapaziada. É uma coisa que liberta minha alma. Gosto de estar com meus amigos, cantando as músicas que gosto de ouvir. O pessoal sempre vem junto, todo mundo participa bem, pede música, canta junto”, revelou o ex-jogador no podcast “Na Resenha”.

Sobre sua qualidade na nova função, Maicosuel disse que o termômetro é a recepção nos shows, mas que até o momento não recebeu reclamações.

“Eu faço porque me faz bem. Até agora ninguém jogou um tamanco na minha cabeça (risos). Então, vou continuando. Nunca quis cair de paraquedas em um lugar que não me coubesse, eu sei meu lugar. Estou aqui com meus parceiros fazendo um som gostoso, cantando, fazendo o que me faz bem. E se ninguém veio reclamar, porque não continuar”, completou.

Carreira de Maicosuel

Maicosuel apareceu para o cenário nacional após defender o Paraná Clube em 2006. Posteriormente, o meio-campista seguiu para o Cruzeiro, mas não manteve o mesmo brilho. Após uma rápida passagem pelo Palmeiras, o jogador chegou ao Botafogo em 2009, onde retomou o protagonismo. O destaque no Glorioso levou Maicosuel para a Europa, onde defendeu o Hoffeinhein (ALE) e a Udinese (ITA). Nesse intervalo, ele ainda retornou ao clube carioca. Entre 2014 e 2017, atuou pelo Atlético-MG. Maicosuel também jogou por São Paulo e Grêmio, até retornar para o Paraná, onde encerrou a carreira em 2019.

Entre seus títulos mais importantes estão uma Copa do Brasil (2014) e duas Recopas Sul-Americana (2014 e 2018).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.