Mbappé sofre lesão e deve desfalcar Real Madrid em clássico

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Alavés, pela La Liga, o Real Madrid informou que Mbappé sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Assim, o atacante não terá condições de disputar o clássico contra o Atlético de Madrid no próximo domingo (29), fora de casa, no Metropolitano, de acordo com a imprensa espanhola.

Dessa forma, a tendência é que o francês fique longe dos gramados nas próximas três semanas. Ele sentiu nos minutos finais e deixou o gramado para a entrada de Güler. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti revelou que o atacante “estava um pouco cansado”.

No momento, Mbappé soma nove jogos pelo Real Madrid e anotou sete gols e uma assistência. Vale lembrar que ele não participou da pré-temporada do clube espanhol em virtude da Eurocopa, quando chegou às semifinais com a camisa da França.

Por fim, com 17 pontos, o time merengue se aproximou do líder Barcelona, que segue com 100% de aproveitamento, com 18, e um jogo a menos. Os culés entram em campo nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), diante do Getafe, no Olímpico Lluís Companys.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.