Após lesão de Ter Stegen, Barcelona sonda goleiro aposentado Szczesny

O Barcelona segue no mercado na busca por um goleiro depois da lesão, que deve tirar Ter Stegen de todo o restante da temporada. Diante disso, o clube pretende fazer uma proposta ao arqueiro Szczesny, de 34 anos, que anunciou o fim da carreira no último mês após não renovar com a Juventus, da Itália.

De acordo com os jornais Sport e Mundo Deportivo, assim como o jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano, o clube catalão também sondou o costarriquenho ex-Real Madrid Keylor Navas. Com a janela de transferência fechada, o foco terá que ser em atletas sem contrato.

Ainda segundo a publicação, o atacante Lewandowski tem ajudado nas conversas iniciais com Szczesny. Afinal, o intuito seria um contrato a curto prazo, no período de recuperação do alemão Ter Stegen, que ficará fora de combate durante oito meses em virtude de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito.

Carreira do polonês

Apesar de ser polonês, Szczesny foi revelado pelo Arsenal. Ele defendeu profissionalmente o clube londrino entre 2009 e 2015. No período, contudo, ainda teve um empréstimo ao Brentford, na temporada 2009/2010. O ex-arqueiro conquistou duas Copas da Inglaterra e uma Supercopa com os Gunners.

O arqueiro transferiu-se para a Roma em 2015, onde ficou por duas temporadas, sem conquistar títulos. Após defender a Loba, o polonês transferiu-se para a Juventus. Aliás, ele empilhou títulos pela Velha Senhora, de onde saiu agora em agosto. Nestes sete anos, ele conquistou oito taças: três italianos, três Copas da Itália e duas Supercopas.

Já pela seleção polonesa, disputou três Eurocopas e duas Copas do Mundo. Na última delas, inclusive, ficou lembrado por defender um pênalti de Messi, na derrota de 2 a 0 para a Argentina na fase de grupos. Apesar da derrota, esta defesa ajudou a Polônia a se classificar para as oitavas de final por conta do saldo de gols.

