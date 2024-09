Diniz inicia trabalho no Cruzeiro com dedicação intensa e atenção especial a camisa 10

O Cruzeiro teve dia agitado, na última terça-feira (24). Após ser apresentado pela diretoria, Fernando Diniz rapidamente iniciou suas atividades à frente da equipe, já deixando claro seu estilo de comando.

Durante a coletiva de imprensa, Diniz destacou que, após aceitar o convite para treinar o Cruzeiro, começou a estudar o elenco e assistir a diversas partidas do time.

Logo em seu primeiro dia de trabalho, Diniz foi a campo na Toca da Raposa II, sob o sol forte e o calor intenso de Belo Horizonte. Além de movimentar a bola, o treinador focou em conversas estratégicas, aproveitando a oportunidade para se aproximar de dois jogadores. Ele teve uma longa conversa com o meia Matheus Pereira, o camisa 10 da equipe, que promete ser uma opção central em sua gestão.

Além de Matheus Pereira, Diniz também dialogou por um bom tempo com o volante Walace.

Enquanto Diniz dedicava atenção especial a esses jogadores, o auxiliar técnico Eduardo Barros realizava atividades específicas com o restante do elenco, orientando principalmente os volantes, como Lucas Romero.

Fernando Diniz fará sua estreia contra o Libertad, do Paraguai, na partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Assim, chega com boa vantagem para o confronto, que acontecerá nesta quinta-feira (26), no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília).

