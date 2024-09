Tottenham x Qarabag: onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira fase da Europe League 2024/25 promete fortes emoções e terá início nesta semana. Sendo assim, o confronto entre Tottenham x Qarabağ, acontece no Tottenham Hotspur Stadium, nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília). a tendência é que o estádio, que tem capacidade para mais de 62 mil torcedores, tenha um bom público para a estreia dos Spurs.

Vale lembrar que a Uefa mudou também o formato do torneio continental, assim como aconteceu com a Champions League. Depois dos playoffs, os 36 times vão jogar oito partidas contra oito adversários diferentes. Na Primeira Fase, os times não podem enfrentar equipes do mesmo país e podem encarar no máximo dois adversários oriundos do mesmo país.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (26) terá a transmissão da Band (TV aberta) e da CazéTV (canal no YouTube).

Como chega o Tottenham

No próximo final de semana, os Spurs terão pela frente um duelo difícil com o Manchester United, o que pode fazer com que o técnico Ange Postecoglou preserve alguns titulares. Entre os possíveis desfalques, está Heung-min Son, que deve ser poupado. Além deles, Richarlison e Odobert devem ser outras duas baixas, entretanto por outro motivo, já que estão lesionados.

Como chega o Qarabağ

A equipe do Azerbaijão chega para a estreia pela Europe League sem alguns titulares importantes. Afinal, Kevin Medina foi expulso durante as fases prévias eliminatórias e terá que cumprir suspensão diante dos Spurs. Além disso, Marko Jankovic está lesionado e também fora de combate. Por fim, na frente, o brasileiro Juninho é um dos destaques.

TOTTENHAM x QARABAG

Data e horário: 26/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, Inglaterra

TOTTENHAM: Forster; Gray, Dragusin, Davies e Spence; Sarr, Bentancur e Bergvall; Johnson, Solanke e Werner. Técnico: Ange Postecoglou

QARABAG: Kochalski; Matheus da Silva, Mustafazada, Huseynov e Cafarquliyev; Romao e Patrick Andrade; Leandro Andrade e Benzia, Zoubir; Juninho. Técnico: Gurban Gurbanov

Árbitro: Willy Delajod (FRA)

VAR: Benoît Millot (FRA)

