Vasco celebra realização de sonho de Coutinho

“Meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol.” Essa frase foi dita em entrevista em 2008 por um menino, ainda com 16 anos, algumas espinhas no rosto e cabelos grandes e cacheados, que atuava pela base do Vasco da Gama.

No último clássico contra o Flamengo, dia 15, ao marcar um gol contra os rubro-negros no Maracanã, quis assim o seu destino que o sonho do menino Philippe Coutinho fosse realizado depois de 16 anos.

Foi o primeiro gol do Pequeno Mágico depois de sua volta ao clube que o revelou. Entrou com o placar adverso, se apresentou para o jogo, movimentou o ataque como um meia e apareceu na área como um centroavante para marcar de cabeça o gol do empate contra o rival no estádio mais famoso do mundo. Ao site oficial do Vasco, o jogador celebrou o tento.

LEIA MAIS: Maicon completa 50 jogos pelo Vasco: ‘Orgulhoso em atingir esta marca’

“Uma felicidade enorme. Eu estava ansioso para esse momento, queria muito estar em campo nesse último mês, onde eu estava lesionado, mas agora já passou, estou muito feliz de ter marcado gol num clássico como esse com minha família toda no estádio” disse Coutinho após o jogo.

Outros sonhos conquistados

Quando ainda tinha 16 anos, Philippe tinha muitos sonhos. Vendido antes de estrear pelo profissional, Coutinho queria jogar na Europa, conquistar títulos e defender a camisa da Seleção Brasileira. Fez seu nome no futebol europeu, conquistou a Liga dos Campeões da Europa e serviu à Seleção Brasileira na Copa do Mundo, além de conquistar uma Copa América.

“O carinho da torcida, desde que eu cheguei no Rio de Janeiro para as minhas férias, eu só tenho a agradecer. Agora agradeço por poder voltar a jogar. Nós que jogamos futebol e passamos por lesões sabemos como é difícil isso, e agora estou feliz por voltar aos campos. Significa muito pra mim e pro time também, era importante pontuar. Eu voltei, tive alguns jogos, não conseguia performar tão bem e eu sou o primeiro a me cobrar. Estava ansioso por essa volta, mas graças a Deus estou recuperado e feliz com esse gol”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.