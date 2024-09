Ex-goleiro Velloso amplia contrato como comentarista da Band por mais dois anos

O ex-goleiro Velloso chegou a um acordo para renovar seu contrato com a Band como comentarista. O braço direito de Neto no programa “Os Donos da Bola” assinou o novo vínculo na última semana. De acordo com a coluna “F5”, da “Folha de São Paulo”, o novo contrato será válido por pelo menos mais dois anos.

Além da participação diária ao lado de Neto no programa, Velloso também comenta jogos da Série B que a Band transmite. O ex-goleiro trabalha na emissora desde 2013. Inicialmente, chegou para atuar no BandSports, canal esportivo da TV fechada. Posteriormente, um ano depois é que começou a ser presente no programa “Os Donos da Bola”.

De maneira gradativa, o ex-jogador passou a ganhar chances como comentarista em transmissões esportivas. Simultaneamente a sua atuação na Band, fechou contrato com a TNT Sports para ser comentarista durante a disputa do Campeonato Paulista.

Como jogador, Veloso teve passagem de destaque pelo Palmeiras. Prova disso é que defendeu o Alviverde entre 1988 e 1999, com 458 partidas. Ele só deixou de ser titular após sofrer lesão, até que o ídolo Marcos assumisse a posição.

Em seguida, ele se transferiu para o Atlético Mineiro, onde atuou entre 1999 e 2004. Velloso ainda teve rápida passagem pelo Santos e encerrou a carreira no Atlético Sorocaba, em 2005. Inclusive, até se arriscou na carreira de treinador, mas sem destaque.

Descontração é a marca registrada de programa na Band

A atração dos “Donos da Bola” de São Paulo, com Neto e Velloso, é um sucesso de audiência. Afinal, é exibido diariamente no horário do almoço. Além disso, comunica-se de forma eficiente com o povo, com a provocação e brincadeira entre os dois. Principalmente representam a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras.

No ano passado, aliás, um momento do programa repercutiu na redes sociais. Velloso, em tom de descontração, afirmou que desejava ver o Timão na Série B. Posteriormente, Neto pediu que os espectadores mandassem nudes para o ex-goleiro.

