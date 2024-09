Varane anuncia aposentadoria aos 31 anos

Campeão do Mundo com a França em 2018, Raphael Varane anunciou, nesta quarta-feira (25), sua aposentadoria do futebol aos 31 anos. Após encerrar seu contrato com o Manchester United, onde jogou por três anos, Varane se transferiu para o Como, da Itália, sem custos. No novo clube, ele jogou apenas 23 minutos, mas acabou se lesionando em uma partida da Copa da Itália contra a Sampdoria, em 11 de agosto.

Além disso, a lesão no joelho foi mais séria do que se pensava inicialmente, o que impediu que Varane fosse inscrito no Campeonato Italiano nesta temporada.

Campeão da Copa do Mundo, na Rússia, e vice-campeão em 2022, no Qatar, Varane disputou 93 jogos pela seleção francesa. Além disso, ele teve uma passagem vitoriosa pelo Real Madrid, entre 2011 e 2021, antes de se mudar para a Premier League. No clube espanhol, fez 360 jogos, conquistou quatro Champions, três Campeonatos Espanhóis e vários outros títulos.

