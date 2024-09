São Paulo x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo e Botafogo decidem, no Morumbis, nesta quarta-feira (25/9), às 21h30 (de Brasília), quem vai para a semifinal da Copa Libertadores. As equipes ficaram no empate sem gols no Nilton Santos, no jogo de ida. Assim, quem vencer avança na competição continental. Nova igualdade leva o embate para os pênaltis. O Tricolor segue no sonho do tetracampeonato, enquanto o Glorioso tenta um título inédito na sua galeria. Este jogo que vai agitar o Brasil terá a cobertura especial da Voz do Esporte, que inicia a sua jornalda esportiva a partir das 20h sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração assim que a bola rolar.

Cesar Tavares, bicampeão como melhor narrador pela Aceesp (2022 e 2023) narra o jogaço. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Symon Casagrande e as reportagens em cima do lance de André Bachá. Assim, clique na arte acima, a parti das 20h (de Brasília) e acompanhar a supercobertura da Voz do Esporte.

