Inter se apoia em histórico favorável contra o Bragantino para entrar na zona da Libertadores

O Inter enfrenta o Bragantino em jogo atrasado, o seu penúltimo, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid. Uma vitória simples permite o Colorado entrar na zona de classificação para a Libertadores. Além do que seria o quinto triunfo consecutivo. A equipe não consegue uma sequência positiva semelhante a este desde 2021.

Assim, o Internacional se apoia em retrospecto positivo recente contra o adversário paulista. Afinal, conta com uma sequência de quatro jogos sem perder para o Massa Bruta, sendo duas vitórias e dois empates. Desde o retorno da equipe paulista à elite, em 2020, os gaúchos perderam para este oponente, em 2021, exatamente no Nabi Abi Chedid. A partir do acesso do Bragantino à Série A, as equipes tiveram oito confrontos, com quatro vitórias do Inter, três empates e uma única derrota.

Retrospecto de Inter x Bragantino na história

– 17 partidas

– 6 triunfos do Colorado

– 8 empates

– 3 vitórias do Massa Bruta

Inter mira entra na zona de Libertadores e feitos históricos

A equipe de Roger Machado está em boa fase. Isso porque vem de uma sequência de quatro resultados positivos. Com isso, o atual comandante igualou mais uma marca do antecessor, já que o argentino alcançou tal feito nas últimas quatro rodadas da edição passada da Série A.

Porém, o Internacional não chegou próximo a atingir esta mesma sequência em 2021 e 2022. Isso significa que os gaúchos não repetem tal proeza desde a era Abel Braga, em 2020. Tal cenário seguiu até o ano seguinte e o Colorado conseguiu emplacar nove vitórias consecutivas, um feito histórico, na oportunidade.

Mesmo que o Inter ainda esteja um pouco longe desta marca, pode retornar ao G6 da Série A nesta quarta. Algo que não ocorre desde a quarta rodada desta edição do campeonato. Atualmente na oitava colocação, com 41 pontos, o triunfo permitiria o time ganhar as posições de Bahia e Cruzeiro, ambos com somente um ponto a mais.

