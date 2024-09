Szczesny larga aposentadoria e acerta com o Barcelona

Wojciech Szczesny, de 34 anos, está prestes a se tornar jogador do FC Barcelona, de acordo com o portal polonês ‘Meczyki.pl’, e o ‘Mundo Deportivo’, da Espanha. O goleiro passará por exames médicos nesta quinta-feira (25) e, em seguida, assinará contrato até o final da temporada.

Szczesny encerrou sua passagem pela Juventus, onde jogou toda a última temporada, e após a Eurocopa 2024, optou por se aposentar aos 34 anos para se dedicar à família. No entanto, a proposta do Barcelona o fez reconsiderar e voltar aos gramados.

Além disso, como a janela de transferências no futebol europeu está fechada, apenas atletas sem contrato podiam ser cogitados. Dessa maneira, Keylor Navas, ex-Real Madrid, também estava sendo monitorado pelo Barça.

Em entrevista ao jornal ‘Sport’, Szczesny falou sobre a possibilidade de voltar a jogar e afirmou que seria difícil recusar um convite do Barcelona.

“Tenho muito respeito pela história do Barça. É um dos melhores clubes do mundo. Entendo a situação complicada que surgiu com a lesão de Marc-André Ter Stegen, e acredito que seria desrespeitoso da minha parte não considerar essa oportunidade”, disse o goleiro ao diário catalão.

