Manchester United tropeça no Twente em estreia na Liga Europa

O Manchester United não fez uma boa estreia na Liga Europa 2024/25. Nesta quarta-feira (25), os Red Devils tropeçaram no Twente, da Holanda, e ficaram no empate por 1 a 1, em Old Trafford, em jogo válido pela primeira rodada da competição que está sendo disputada em novo formato, semelhante ao da Champions. Eriksen abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, mas falhou no lance do gol de empate marcado por Lammers na segunda etapa.

Dessa maneira, o Manchester United não aproveitou a vantagem de jogar em casa e somou apenas um ponto nesta primeira rodada da Liga Europa.

Ao mesmo tempo, as críticas ao trabalho do técnico Erik ten Hag continuam, uma vez que o Manchester United faz mais um início irregular de temporada. Na Premier League, os Red Devils aparecem apenas na 11ª posição, com sete pontos em cinco jogos.

Por outro lado, o Twente conquistou um grande resultado e somou um ponto importante na tentativa de avançar ao mata-mata da competição. O Twente está na primeira divisão do Campeonato Holandês e está na quarta posição. O clube nunca venceu a Liga Europa, mas tem no currículo uma final da competição. Na temporada 1974/75, a equipe disputou a taça com o Borussia Mönchengladbach e ficou com o vice após a derrota por 5 a 1.

Manchester United x Twente

O Manchester United fez um bom início de jogo e tomou conta das ações da partida. Tudo parecia dar certo quando Eriksen abriu o placar com um bonito gol aos 35 minutos. Além disso, os donos da casa obrigaram o goleiro do Twente a fazer grandes defesas para evitar um placar mais elástico no intervalo.

Contudo, o Twente voltou do vestiário com outra postura e foi oportunista. Assim, o camisa 10 do time holandês, Lammers, aproveitou um erro de Eriksen e entrou na área com liberdade para finalizar de pé esquerdo e empatar o jogo aos 22 minutos. O United, por sua vez, respondeu com o atacante Zirkzee, que obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa. Os minutos finais foram de grande pressão dos ingleses, mas os visitantes conseguiram se segurar e somaram um ponto importante na Liga Europa.

Jogos da 1ª rodada da Liga Europa 2024/25

Quarta-feira (25/9)

AZ 3×2 Efsborg

Bodo/Glimt 3×2 Porto

Galatasaray 3×1 PAOK

Midtjylland 1×1 Hoffeinheim

Manchester United 1×1 Twente

Dínamo de Kiev 0x3 Lazio

Ludogorets 0x2 Slavia Praga

Nice 1×1 Real Sociedad

Anderlecht 2×1 Ferencváros

Quinta-feira (26/9)

Fenerbahçe x Union Berlim – 13h45

Malmo x Rangers – 13h45

Braga x M. Tel-Aviv – 16h

Eintracht Frankfurt x Plzen – 16h

Roma x Athletic Bilbao – 16h

FCSB x Rigas – 16h

Ajax x Besiktas – 16h

Tottenham x Qarabag – 16h

Lyon x Olympiacos – 16h

*Horários de Brasília.

