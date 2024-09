Ynaiã é um dos destaques do Athletic na Série C do Brasileirão

O Athletic conquistou mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, um triunfo de 3 a 0 em cima da Ferroviária pela 4° rodada do quadrangular final da competição. A equipe, em busca do acesso para a Série B, é líder do grupo C com sete pontos em quatro partidas. O lateral Ynaiã, um dos destaques da equipe na competição, comemorou o resultado.

“Foi uma vitória de extrema importância em um jogo muito difícil, precisávamos desses três pontos dentro da nossa casa para nos manter no topo do grupo. A equipe entendeu muito bem a importância do jogo e tudo que ele valia para nós. A concentração que entramos para esse jogo foi algo que fez a diferença, sabíamos que não poderíamos vacilar, pois do outro lado estava uma mas melhores equipes do campeonato, e quando tivéssemos as oportunidades teríamos que matar” disse.

Aliás, o jogador é o atleta com mais partidas disputadas pela equipe mineira na temporada. Na Série C, são 22 partidas, sendo 18 como titular. Dessa forma, Ynaiã não participou de apenas um jogo durante a campanha, ou seja, esteve presente em 96% dos jogos da equipe no campeonato.

“Essa temporada tanto no coletivo, quanto no individual tem sido especial. Consegui ajudar a equipe com quatro assistências no campeonato, tenho uma minutagem muito boa dentro da competição. Isso me deixa feliz e convicto que estou no caminho certo. Desde o começo da temporada, venho trabalhando forte no dia a dia, procurando me cuidar ao máximo para poder ter um bom desempenho dentro de campo e ajudar minha equipe a buscar nossos objetivos” relatou o jogador.

Números de Ynaiã

Além de estar entre os pilares da equipe, o lateral, portanto, também acumula boas estatísticas. Com quatro assistências, é o jogador da posição com mais passes para gol na competição. De acordo com o Sofascore, Ynaiã obteve a 4º maior nota da partida contra a Ferroviária. Também é o 7º jogador do clube com maior aproveitamento nos passes (79%). Além disso, é o 5º com mais bolas longas (1.8), 6º com mais dribles certos por partida (72%), 4º com mais interceptações por jogo (3) e o 4º com mais cortes por partida (1.2).

