Criciúma vence Grêmio, na Arena, em partida atrasada do Brasileirão

A partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro foi realizada nesta quarta-feira (25), e o Criciúma deu um banho de água fria no Grêmio. O Imortal recebeu o Tigre, na Arena, e os visitantes buscaram a vitória por 2 a 1 em noite chuvosa em Porto Alegre. Arthur Caíke abriu o placar para o Tigre no primeiro tempo, enquanto Villasanti, que completou 150 jogos com a camisa do Grêmio, buscou o empate em finalização rasteira na segunda etapa. Mas, Ronald Lopes, que saiu do banco de reservas, anotou belo gol de fora da área para confirmar o triunfo dos visitantes.

Dessa maneira, o Criciúma subiu duas posições na tabela do Brasileirão. Isto porque o Tigre chegou aos 32 pontos e ultrapassou Athletico-PR e o próprio Grêmio, ambos com 31. Assim, o clube de Santa Catarina aparece em 13º lugar e abriu quatro pontos de vantagem para o Corinthians, primeiro na zona de rebaixamento.

Além disso, o Criciúma voltou a vencer após quase um mês sem vitórias.

Por outro lado, o Grêmio encerrou a sequência de dois jogos de invencibilidade no Brasileirão e mantém o alerta ligado na competição. A vantagem para a zona da degola é de apenas três pontos, mas o Tricolor tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

O jogo

O Grêmio dominou os primeiros 15 minutos, mas a estratégia do Criciúma funcionou no primeiro tempo e tudo ficou ainda mais fácil quando Arthur Caíke abriu o placar. Assim, a equipe se defendeu bem e tentou levar perigo nos contra-ataques. O Imortal, por sua vez, conseguiu ter mais domínio do jogo, criou suas oportunidades, mas não conseguiu convertê-las em gol.

O Grêmio foi para cima no segundo tempo e pressionou em busca do empate. Ao Criciúma restou se defender nos minutos iniciais e afastar os perigos. Contudo, o Tigre seguiu apostando nos contra-ataques e levou perigo com Arthur Caíke. Até que, aos 21 minutos, após boa jogada coletiva, o Imortal chegou ao empate em finalização rasteira de Villasanti, após assistência de Diego Costa, que havia saído do banco de reservas. O atacante, inclusive, quase virou a partida em finalização perigosa que saiu por cima do gol.

Mas, o Criciúma foi fatal aos 33 minutos. Ronald Lopes saiu do banco e anotou um golaço de fora da área, sem chance para Marchesín, para recolocar o Tigre em vantagem. O Grêmio até pressionou nos momentos finais da partida, mas não foi o suficiente para evitar a derrota em casa.

GRÊMIO 1X2 CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro – Jogo atrasado da 5ª rodada

Data e horário: 25/9/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro (Edenílson, aos 38′ do 2t), Gustavo Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Ronald, aos 45′ do 2t), Cristaldo (Diego Costa, aos 13′ do 2t) e Monsalve (Aravena, aos 38′ do 2t); Braithwaite (Arezo, aos 38′ do 2t) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho, aos 6′ do 2t), Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes; Barreto (Walisson Maia, aos 37′ do 2t), Fellipe Mateus (Jhonata Robert, aos 26′ do 2t), Newton, Matheusinho (Ronald Lopes, aos 26′ do 2t), Arthur Caíke (Felipe Vizeu, aos 37′ do 2t) e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

Gols: Arthur Caíke, aos 13′ do 1t (0-1); Villasanti, aos 21′ do 2t (1-1); Ronald Lopes, aos 33′ do 2t (1-2)

Árbitro: Davi de Oliveira Gonçalves (ES)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Monsalve, Diego Costa (GRE); Newton, Fellipe Mateus, Matheusinho, Walisson Maia, Ronald Lopes (CRI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.