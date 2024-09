Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina o Fluminense na Libertadores

O futebol tem seus predestinados, e Deyverson parece ser um deles. Afinal, ele entrou no final da primeira etapa no lugar de Bernard, que sentiu uma lesão. No segundo tempo, com dois gols, classificou o Atlético para as semifinais da Libertadores e eliminou o Fluminense. O jogo ocorreu na Arena MRV e foi o segundo das quartas de final, na time carioca havia vencido por 1 a 0.

Aliás, o Galo reverteu o marcador e no agregado avança fazendo 2 a 1. Os dois de Deyverson foram aos 05 e 43 minutos do segundo tempo.

Domínio do Atlético na etapa inicial e Hulk desperdiça pênalti

Não poderia ser diferente, afinal, o Galo, precisando do resultado, partiu para cima do Fluminense e criou bastante perigo ao gol de Fábio. Assim, Hulk teve uma grande oportunidade numa cobrança de pênalti, mas o goleiro do tricolor defendeu sem dar rebote.

Ainda no primeiro tempo, o time mineiro manteve o controle e acertou a trave com o defensor Battaglia. O lateral-esquerdo Guilherme Arana também teve uma grande chance. Por outro lado, o Fluminense criou perigo em uma escapada de Serna pelo lado direito. No final do primeiro tempo, Bernard, que estava bem no duelo, sentiu uma lesão e Deyverson entrou em seu lugar.

Deyverson classifica o Atlético para a semifinal

Na etapa final, o Atlético continuou dominando, e logo aos 5 minutos, o atacante Deyverson aproveitou um lindo cruzamento de Gustavo Scarpa e cabeceou, sem chances para Fábio. Assim, abriu o placar em 1 a 0 na Arena MRV e empatou o agregado em 1 a 1.

Com bastante brilho, o atacante foi ao ataque e marcou novamente. Em outro cruzamento, dessa vez do craque Hulk, Deyverson na pequena área, cabeceou e marcou o segundo gol do Galo. Assim, o time mineiro fez 2 a 0 e garantiu sua classificação.

Aliás, o adversário do Galo na semifinal será o River Plate, da Argentina. Que chegou até esta fase ao eliminar o Colo Colo, do Chile.

Próximos jogos das equipes

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Galo, comandado por Milito, vai ao Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, enfrentar o Palmeiras. O jogo, portanto, está marcado para sábado (28). No entanto, o Tricolor das Laranjeiras terá um compromisso contra o lanterna Atlético-GO, no domingo.

ATLÉTICO 2 x 0 FLUMINENSE

LIBERTADORES 2024 – QUARTAS DE FINAL – VOLTA

Data: 25/09/2024 (quarta-feira)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público e Renda:

Gols: Deyverson, 05’/2ºT (1-0); Deyverson, 43’/2ºT (2-0)

ATLÉTICO: Everson, Lyanco, Battaglia, Junior Alonso, Gustavo Scarpa (Igor Rabello, 51’/2ºT), Fausto Vera, Alan Franco, Bernard (Deyverson, 43’/1ºT)., Guilherme Arana, Paulinho (Rubens, 45’/2ºT) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga, 28’/2ºT), Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo, 11’/2ºT).; Bernal, Martinelli, Ganso (Lima, 28’/2ºT), Arias, Kauã Elias (Germán Cano, 18’/2ºT) e Serna (Antônio Carlos, 11’/2ºT) Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

Assistentes: Jhon Leon (Colômbia) e hon Gallego (Colômbia)

VAR: Jhon Ortega (Colômbia)

Cartões Amarelos: Hulk, Bernard, Deyverson (Atl); Bernal, Fábio (FLU)

Cartões Vermelhos:

