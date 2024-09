Renato justifica situação delicada do Grêmio e garante: ‘Comigo não vai cair’

A situação do Grêmio segue complicada no Brasileirão, principalmente após a 13ª derrota em 26 jogos. Na noite desta quarta-feira (25), o Tricolor perdeu para o Criciúma por 2 a 1, na Arena, e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento para a Série B. Após o revés, o técnico Renato Gaúcho justifica situação do clube na tabela.

“O Grêmio está nessa situação por tudo que passou lá atrás. Olhe a quantidade de jogos que perdemos lá atrás, na época da enchente. Jogamos sem atacante em uma parte, improvisando jogadores. Pode ficar tranquilo, comigo aqui o Grêmio não vai cair. Confio no nosso grupo. Lá atrás, em Curitiba, eu falei “vamos sofrer e a conta vai chegar”.

Cobrado pela torcida nas redes sociais pelas más atuações das últimas partidas, o técnico minimizou o ambiente de pressão no clube.

“Sou bem resolvido em todos os sentidos. Quando achar que estou atrapalhando, serei o primeiro a pedir para ir embora. Se a torcida acha mesmo que eu tenho que sair, amanhã mesmo vou embora”, disse.

Renato também fez críticas à imprensa, que na sua visão, tem feito “alarde” sobre situações dentro do clube.

“Para vocês ninguém presta. Eu vou bater de frente com vocês, eu sou um perigo. Sou a favor das críticas, mas quando começam a colocar o treinador e o grupo contra o torcedor, aí não dá. Eu nunca vou abaixar a cabeça para vocês”, disse.

Mudança de esquema?

“Eu já havia conversado com os jogadores antes de hoje que não dava mais para priorizar o ataque. O talento é bom, mas o talento precisa marcar, precisa se dedicar e quando se dedica, está cansado para atacar. Por isso, não dá pra jogar Franco, Monsalve, todos juntos no ataque. A gente vai ter que marcar mais, os adversários estavam tendo muita facilidade.” comentou Renato.

Alerta ligado

Com o resultado, o Grêmio encerrou a sequência de dois jogos de invencibilidade no Brasileirão e mantém o alerta ligado na competição. A vantagem para a zona da degola é de apenas três pontos, mas o Tricolor tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado (28), contra o Botafogo, às 21h. O confronto será no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.