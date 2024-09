Herói da classificação do Botafogo, John explica estratégia nas cobranças de pênaltis

O goleiro John foi um dos heróis da classificação do Botafogo às semifinais da Libertadores, ao defender o pênalti de Rodrigo Nestor na disputa decisiva, depois do 1 a 1 no tempo normal no Morumbis. Em entrevista após a partida, o arqueiro explicou a estratégia.

“É estudo. Procurei esperar até o máximo para deixar eles definirem, não eu definir antes, para estar mais perto de pegar. Fui feliz graças a Deus, agora é comemorar essa classificação para a semifinal”, celebrou John.

Durante as cobranças, John parecia consultar algo na toalha onde guarda sua garrafinha de água, mas ele não quis revelar mais informações.

“Sabíamos da dificuldade que seria o jogo. Acabou indo para os pênaltis, fui muito feliz ali. A toalha é mais para concentrar a cada vez e fazer o mental ficar mais forte para poder pegar o pênalti”, despistou.

O Botafogo agora espera por Peñarol ou Flamengo nas semifinais. A outra semifinal será entre River Plate e Atlético-MG.

