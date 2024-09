Zubeldía quer São Paulo recolhendo os cacos e com foco total no Brasileirão

O técnico Luis Zubeldía não escondeu a frustração, após a eliminação do São Paulo nos pênaltis para o Botafogo, nesta quarta-feira (25), no Morumbis, pela Libertadores. O treinador realizou a coletiva de imprensa com um semblante triste, mas pediu para a equipe juntar os cacos e se concentrar no Brasileiro.

“Sonhávamos com a Libertadores, mas o futebol tem disso, é difícil controlar o resultado, tem muitas variáveis. Tem que virar a página para ganharmos o clássico e começarmos a lutar pelo Brasileirão”, iniciou Zubeldía.

Realmente, o São Paulo tem o que lamentar na partida. Afinal, após sair atrás do placar, o Tricolor desperdiçou um pênalti e outras boas chances. A equipe chegou empatar nos minutos finais, mas Calleri e Nestor pecaram na decisão dos pênaltis. Zubeldía acredita que seu time poderia ter um final feliz, mas vê tanto o Soberano quanto o Botafogo com condições de vencer a Libertadores.

“No geral, a partir do minuto 35 (do primeiro tempo), foi tudo nosso. Infelizmente falhamos um pênalti, poderia ser outro resultado. Vi um São Paulo que dominou quase todos os aspectos e poderíamos ter virado a partida. A equipe fez o máximo, foi superior ao rival e senti que a equipe que passasse desta série poderia ganhar a Libertadores. (Quero) parabenizar ao Botafogo, parabenizar ao São Paulo e ao torcedor que protagonizou um espetáculo antes e durante o jogo”, completou.

Próximo jogo dos comandados de Zubeldía

O São Paulo volta a campo neste domingo (29), quando enfrenta o Corinthians, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor agora luta para ficar no G-4 e se classificar direto para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

