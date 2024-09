STJD reverte punições a Palmeiras e São Paulo por multa de R$ 250 mil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reverteu as punições aplicadas aos jogadores de São Paulo e Palmeiras, por conta da briga no Choque-Rei. Na ocasião, Zé Rafael, Rodrigo Nestor e Sabino foram punidos por conta da confusão e perderiam alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Contudo, a decisão acabou revertida para uma multa de R$250 mil.

Ambos os clubes haviam entrado com recurso e pedido de efeito suspensivo sobre as suspensões determinadas. Zé Rafael e Rodrigo Nestor pegaram quatro jogos de suspensão, enquanto Sabino pegou cinco partidas. Os recursos seriam julgados no Pleno na manhã desta quinta-feira (26). Entretanto, a Procuradoria do STJD apresentou uma proposta de reversão das penas que acabou aceita pelos clubes.

Zé Rafael já havia cumprido dois jogos de suspensão, enquanto Nestor apenas um e Sabino nenhuma partida. Assim, o STJD propôs a chamada “transação disciplinar desportiva” consistente no pagamento de multa. O valor é fixo de R$ 25 mil por partida.

Assim, o Palmeiras pagou R$50 mil por conta dos outros dois jogos de suspensão que Zé Rafael teria que pagar ainda. Já o São Paulo desembolsou R$200 mil pelas partidas que Sabino e Rodrigo Nestor precisavam cumprir.

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram no dia 18 de agosto, no Allianz Parque e o Verdão saiu vitorioso por 2 a 1. Após o embate, uma briga generalizada entre os jogadores tomou conta no campo, que se estendeu até o vestiário. Zé Rafael e Rodrigo Nestor trocaram socos no túnel, enquanto Sabino iniciou uma confusão com funcionários do Palmeiras.

