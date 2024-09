Na ausência de Mbappé, Endrick pode ser titular do Real Madrid pela primeira vez

O Real Madrid terá um desfalque importante no clássico com o Atlético de Madrid, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Metropolitano, pela oitava rodada da La Liga 2024/25. Trata-se de Mbappé, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Com isso, Endrick pode ter sua primeira chance como titular em um jogo oficial.

Até o momento, o brasileiro soma sete jogos oficiais pelo clube merengue nesta temporada. Em 105 deles, saiu do banco de reservas, porém tem adquirido cada vez maior minutagem e agradado o técnico Carlo Ancelotti. Diante do Alavés, aliás, esteve em campo por cerca de 28 minutos.

Vale lembrar que ele foi titular apenas em amistosos da pré-temporada. Isso aconteceu nas derrotas para Milan e Barcelona, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

Recentemente, inclusive, Ancelotti teceu elogios ao atacante, entretanto pediu paciência para que, aos poucos, ele adquirisse mais minutos. Afinal, ele tem apenas 18 anos e tem sido figurinha carimbada nas convocações de Dorival Júnior.

Por fim, além de Endrick, as outras opções para o ataque do Real Madrid sem Mbappé são Vinicius Junior, Rodrygo e Arda Güler. Outro nome possível seria Brahim Díaz, contudo ele também está lesionado.

