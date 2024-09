Anitta publica fotos com Vinicius Souza, ex-Flamengo

A cantora Anitta assumiu de vez o relacionamento com Vinicius Souza, jogador formado na base do Flamengo. Após surgir com o jogador em fotos durante um evento em Paris, a estrela brasileira publicou, nesta quinta-feira (26), em seu perfil imagens de momentos com o atleta do Sheffield United, da Inglaterra.

No carrossel com diferentes fotos, Vinicius aparece duas vezes: uma ao lado da cantora, em clique descontraído, e outra sozinho, mas usando um casaco personalizada com a imagem de Anitta.

“Parece o mês, mas é só minha semana”, escreveu a cantora na legenda.

Nos comentários, diversos internautas deixaram elogios ao novo relacionamento dela com o jogador.

“Tá apaixonada, né?”, disse um.

“Vinição, tu venceu na vida”, brincou outro em relação ao jogador.

Anitta e Vinicius Souza

As notícias sobre o envolvimento dos dois ganharam força após a apresentação da cantora no jogo da NFL realizado no Brasil. Anitta e Vinicius Souza teriam curtido um after juntos e não esconderam dos presentes a relação. Porém, antes do caso vir à tona, o jogador já deixava comentários no perfil da cantora.

Cria de Padre Miguel, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Vinícius Souza, de 25 anos, iniciou sua carreira no Flamengo em 2014. Ele fez a estreia como profissional em 2019. Após defender clubes na Bélgica e na Espanha, ele seguiu para a Inglaterra, onde disputa a segunda divisão com o Sheffield.