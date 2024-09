Racing x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Athletico enfrenta o Racing nesta quinta-feira (26/9), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, em busca de uma vaga nas semifinais da Sul-Americana 2024. O jogo marcará a estreia do técnico Lucho González, no time paranaense. O Furacão joga pelo empate para avançar depois da vitória por 1 a 0 na ida, em Curitiba. Desde aquele jogo, porém, o clube passou por mudanças. O ex-técnico Martín Varini não resistiu após o mau desempenho da equipe no Brasileirão e foi demitido após o 0 a 0 com o Criciúma. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 20h (de Brasília). O pré-jogo e a narração assim que a bola rolar é de Ricardo Froede.