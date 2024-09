Paulo Henrique, do Vasco, revela viver melhor momento da carreira

O lateral-direito do Vasco, Paulo Henrique, vive um bom momento na carreira. Segundo o próprio, o ‘melhor’. Após atuar em apenas 17 partidas na temporada 2023, na atual ele já soma 41, sendo 36 como titular.

Ele está, dessa forma, a apenas quatro jogos de alcançar uma marca: a de maior quantidade de aparições em um mesmo ano. O recorde é quando atuava no Paraná, em 2020, quando fez 44 partidas. Em entrevista ao canal “Atenção, Vascaínos”, o lateral revelou estar vivendo uma boa fase.

“Eu acho que é o meu melhor momento, sem dúvidas. É um ano de muita produtividade onde eu pude desempenhar bem dentro de campo”, avaliou.

Perguntado sobre o fato de ter companheiro convocado à Seleção (Léo Jardim), Paulo Henrique disse que tem o sonho de chegar lá. Para ele, porém, o foco é no Vasco.

“Estou muito feliz no Vasco, me sinto realizado com o momento. Claro que sempre vou buscar algo a mais. A Seleção Brasileira é um sonho de todos os jogadores e comigo não é diferente. Porém, hoje meu desejo é recolocar o Vasco em seu lugar, lutando por títulos. E a Seleção, se surgir, será fruto desde trabalho”, disse.

Disputa por posição no Vasco

O jogador também comentou sobre a disputa por posição com Puma Rodríguez. Mais defensivo, PH elogia o companheiro, que vem entrando bem nos últimos jogos.

“A vida do atleta tem muita oscilação e isso aconteceu comigo. Porém, eu nunca deixei de trabalhar. Vim sabendo que disputaria posição com um grande jogador, de seleção, que é o Pumita, vim sabendo disso, mas sempre confiei no meu potencial. Ano passado terminei bem, oscilei no começo do ano, mas sempre me dediquei para quando tiver a oportunidade de jogar, pode ajudar o Vasco”, afirmou.

