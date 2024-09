Terminar carreira no Newell’s Old Boys ainda está nos planos de Messi

A chance de Lionel Messi defender seu clube do coração, o Newell’s Old Boys, voltou à pauta. Ao menos, de acordo com informação que veiculou recentemente o jornal catalão ‘El Nacional’.

Atualmente, o vínculo entre Messi e o Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), termina em dezembro de 2025. A ideia do argentino é de não prolongar o acordo e fazer de 2026 o ano em que ele atuaria pela representação de Rosario.

Natural da cidade ao norte da Argentina, Leo deu seus primeiros passos como atleta no Newell’s, mas foi captado muito cedo pelo Barcelona. Com isso, aos 13 anos, ele deixou seu país para construir a incrível história no Barça que é amplamente conhecida. Desse modo, a chance de defender profissionalmente pelos Leprosos é um desejo manifestado em diferentes oportunidades por La Pulga.

“Se eu voltasse para a Argentina amanhã, o que eu adoraria, o clube em que eu jogaria seria o Newell’s”, disse o camisa 10, ainda em 2016, para o diário espanhol AS.

Contraponto

A informação que chega da Catalunha, entretanto, vai de encontro as palavras do próprio Lionel Messi em entrevista dada antes mesmo da Copa América. Em junho, ele falou com a sucursal argentina da ESPN e pontuou que o Inter Miami, provávelmente, seria seu último clube enquanto jogador profissional:

“Sim, sim. Creio que sim. Hoje, creio que (o Inter Miami) vai ser o meu último clube, sim.”

