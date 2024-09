Valladolid x Mallorca: onde assistir e escalações

Na partida inaugural da 8ª rodada do Campeonato Espanhol, Valladolid e Mallorca medem forças nesta sexta-feira (27), às 16h (de Brasília). Assim, o confronto acontece no Estádio José Zorrilla, entre duas equipes que vivem momentos distintos, em lados opostos na classificação.

Os donos da casa, dessa forma, somam apenas 5 pontos, em sete rodadas, e ocupam a 18ª colocação, na zona de rebaixamento. Por outro lado, os visitantes têm 11 pontos e, no momento, estão na 5ª posição, bem perto da zona de classificação para a Champions League.

Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (27) terá a transmissão do serviço de streaming Disney+

Como chega o Valladolid

O técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, tenta recuperar o time, que ainda não venceu na competição e pretende fazer mudanças na escalação. Assim, no momento, os mandantes, somam apenas uma vitória nesta edição da La Liga. Vice-campeões da segunda divisão da temporada passada, os Blanquivioletas não devem ter Anuar Tuhami, lesionado. Além disso, Cesar de la Hoz, Javi Sanchez e Cenk Ozkacar também devem ficar de fora.

Como chega o Mallorca

Com três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete jogos da competição, Los Piratas possuem a segunda melhor defesa, com cinco gols sofridos, empatados com Barcelona e Real Madrid. Para se aproveitar do clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, a equipe tenta vencer para entrar no G4. No entanto, o treinador Jagoba Arrasate não poderá contar com Takuma Asano, Vedat Muriqi, Siebe Van der Heyden e Javier Llabres, todos lesionados.

VALLADOLID X MALLORCA

8ª rodada da La Liga

Data e horário: 27/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio José Zorrilla, Valladolid (Espanha)

VALLADOLID: Hein; Luis Perez, Comert, David Torres e Lucas Rosa; Martin, Juric e Kike Perez; Raúl Moro, Latasa e Iván Sanchez. Técnico: Paulo Pezzolano

MALLORCA: Greif; Sánchez, Valjent, Raillo e Mojica; Mascarell, Samuel Costa,e Dani Rodríguez; Navarro, Darder e Larin. Técnico: Jagoba Arrasate

