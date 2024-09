Rogel sente incômodo muscular e se torna motivo de apreensão no Inter

O Inter ganhou um motivo para se preocupar após o empate por 2 a 2 com o Bragantino, na última quarta-feira (25). Isso porque o zagueiro Agustín Rogel sentiu um incômodo muscular na coxa direita e precisou de substituição logo após os 20 minutos de partida. Posteriormente, ele será submetido a exames no retorno a Porto Alegre para averiguar a gravidade do problema. Antes disso, o Colorado fica apreensivo com a possibilidade do jogador ser desfalque nos próximos compromissos.

Inicialmente, Rogel tentou continuar do campo mesmo com as dores musculares na coxa direita. No entanto, não teve êxito e deu lugar a Igor Gomes. Na coletiva, depois do confronto, o técnico Roger Machado detalhou a situação e espera o resultado dos exames para tomar uma decisão.

“Não sei, mas foi muscular. Ele não queria sair, mas sentiu muito no início da partida. Não dava para deixar mais tempo e agravar. Reavaliaremos”, esclareceu o comandante.

Outra situação que causa receio com a condição do zagueiro uruguaio é que ele é uma peça de reposição no time titular à saída de Mercado. Afinal, o argentino está fora da temporada depois de romper os ligamentos do joelho esquerdo. Por sinal, passará por cirurgia para corrigir o problema e deve ficar longe dos gramados entre seis a oito meses.

Departamento médico cheio do Inter

Além do cenário com o Rogel, quem já está no departamento médico do Internacional são o goleiro Ivan, o meio-campista Bruno Tabata e o atacante Lucca. O primeiro se recupera de uma operação no joelho direito, pois teve o mesmo problema de Mercado. Já o segundo sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda. Enquanto o terceiro foi diagnosticado com uma bursite no joelho esquerdo.

Com o empate, o Colorado deixou escapar a oportunidade de entrar na zona de classificação para a Libertadores. Os gaúchos alcançaram os 42 pontos e permaneceram na oitava colocação na Série A. No entanto, tem um jogo a menos a cumprir com o Flamengo, ainda pelo primeiro turno. O Inter volta a campo, no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Beira-Rio.

