Fluminense elimina o Flamengo e avança às semis do Brasileirão Sub-17

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (26), e se classificou para as semifinais do Brasileirão Sub-17. No estádio Marcelo Vieira, em Xerém, Duque de Caxias (RJ), Gabriel Renan e Keven Samuel garantiram a vitória tricolor. Anteriormente, no jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, na Gávea.

Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Santos, que eliminou o Cruzeiro. Os confrontos serão com jogos de ida e volta.

Ídolo na área

O lateral-esquerdo Marcelo, que leva o nome do estádio, estava acompanhando o clássico.

Como foi o jogo

O Fluminense foi superior na etapa inicial. No entanto, o primeiro lance de perigo com o Flamengo, aos dois minutos. O Rubro-Negro, aliás, chegou a balançar a rede, mas o auxiliar levantou a bandeirinha. Aos 17′, o Tricolor abriu o placar com Gabriel Renan, que recebeu grande cruzamento de Kaio Borges. O segundo saiu aos 27′, em grande jogada trabalhada que terminou com Keven Samuel, sozinho na área, mandando para o fundo da baliza. Já nos acréscimos, o goleiro Gustavo Félix salvou o que seria o primeiro gol do rival carioca.

O Flamengo tentou aproveitar os primeiros minutos do segundo tempo para diminuir o marcador, mas esbarrou na boa marcação tricolor. O time mandante, aliás, deixou a bola por mais tempo com o rival. Mas, nos contragolpes, o Fluminense era muito perigoso. Em um deles, o zagueiro rubro-negro tirou quase em cima da linha após ver o seu goleiro ser driblado. No lance, os jogadores tricolores pediram possível pênalti por suposta mão na bola.

Precisando de dois gols para levar aos pênaltis, o Flamengo foi de qualquer jeito e deixava espaços consideráveis para o Tricolor, que não aproveitou as chances criadas. O forte calor também atrapalhava mais investidas de ambas as equipes. Assim, a vitória por 2 a 0 foi mantida, e os meninos de Xerém avançam no Brasileirão sub-17.

