Fluminense encerrará ano com menor número de jogos desde 2020

O Fluminense se acostumou nas últimas temporadas a atingir alto número de partidas. Em 2024 não será diferente. Mas, eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, o Flu só tem o Brasileirão pela frente. Assim, terminará o ano com o menor número de jogos desde a pandemia da Covid-19.

Afinal, o Tricolor tem apenas os 12 confrontos restantes do Campeonato Brasileiro, o que significa que o time terminará a temporada com 67 partidas. Este número é inferior, em números brutos, do que 2023, 2022 e 2021.

LEIA MAIS: STJD adia decisão sobre anulação de Fluminense x São Paulo

É necessário um adendo: corriqueiramente, todos os jogos de uma temporada no Brasil acontecem dentro do mesmo ano. Mas, com a pandemia da Covid-19, muitas partidas da temporada 2020 ocorreram apenas em 2021.

Com isso, o Flu disputou, de fato, 51 duelos em 2020, ano que a pandemia começou. Mas, se somarmos os restantes jogos daquela temporada, o número chegou a 62.

Dessa forma, a equipe Tricolor precisou ‘maratonar’ o ano de 2021. Afinal, disputou incríveis 80 partidas no ano em questão, sendo 69 pela temporada em si. Em 2022, já com todos os compromissos valendo pelo ano em questão, foram 71 jogos. No ano seguinte, quando chegou à final da Libertadores e do Mundial de Clubes, foram 70.

Jogos do Fluminense por competição em 2024

Campeonato Carioca – 13 jogos

Recopa Sul-Americana – 2 jogos

Copa do Brasil – 4 jogos

Libertadores – 10 jogos

Campeonato Brasileiro – 38 jogos (26 já disputados)

TOTAL – 67 (55 até o momento)

Agora, jogos do Flu por ano desde 2018

2018 – 66 jogos

2019 – 69 jogos

2020 – 51 jogos (62 pela temporada)

2021 – 80 jogos (69 pela temporada)

2022 – 71 jogos

2023 – 70 jogos

2024 – 67 jogos (55 até o momento)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.