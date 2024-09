Mundial de Clubes está em risco, diz jornal italiano

De acordo com o jornal ‘Gazzetta dello Sport, o novo formato do Mundial de Clubes, que passou de 8 para 32 equipes, está em perigo. Faltam nove meses para o torneio, mas ainda não foram vendidos os direitos de transmissão em regiões importantes como América, Ásia e o território MENA (Oriente Médio e Norte da África). Não houve ofertas no prazo, que terminou na última terça-feira (24). Além disso, faltam patrocinadores e cresce a preocupação com o calendário sobrecarregado, que pode prejudicar os jogadores.

O único aspecto definido sobre o novo Mundial de Clubes, segundo o jornal italiano, são as datas: de 15 de junho a 13 de julho de 2025. No entanto, não há sedes confirmadas, faltam dois times, e o financiamento do evento ainda não está garantido. Assim, a Fifa, idealizadora do novo formato, enfrenta esse cenário de incertezas a apenas nove meses do torneio, mas não considera cancelar a competição. O sorteio está previsto para dezembro, e Gianni Infantino, presidente da entidade, já organizou uma força-tarefa para resolver o problema. Ele também convocou emissoras de todo o mundo e espera que a Arábia Saudita, sede da Copa do Mundo de 2034, mostre interesse em apoiar o novo formato do Mundial de Clubes.

Sem direitos de TV e sedes definidas, segundo a Gazzetta, é difícil atrair patrocinadores. Além disso, o novo Mundial de Clubes coincidirá com outras competições importantes, como o Europeu Sub-21 (de 12 de junho a 5 de julho) e a Copa Ouro da CONCACAF (de 14 de junho a 7 de julho). O mercado de transferências também estará aberto a partir de 30 de junho, o que pode impactar o torneio.

Movimento contrário ao novo formato do Mundial de Clubes

Dessa maneira, o movimento contrário ao novo formato do Mundial de Clubes está em alta. Sindicatos de jogadores da Inglaterra e da França começaram uma campanha contra o torneio, que já foi apoiada pela FIFPRO, a federação internacional de jogadores. Mas, Gianni Infantino busca encontrar uma solução para salvar o evento.

