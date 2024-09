Liga Europa: Tottenham estreia com vitória sobre Qarabag

O Tottenham estreou com o pé direito na Liga Europa 2024/25. Mesmo com um jogador a menos desde os sete minutos, quando Dragusin foi expulso, os Spurs venceram o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 0, em Londres, pela primeira rodada da competição, que está sendo disputada em novo formato, semelhante ao da Champions. Brennan Johnson, Pape Matar Sarr e Dominic Solanke anotaram os gols da vitória dos donos da casa na Inglaterra.

Dessa maneira, o Tottenham soma os três primeiros pontos na Liga Europa 2024/25 e assumiu a quarta posição na tabela de classificação.

Por outro lado, o modesto clube do Azerbaijão não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais durante praticamente todo o jogo e saiu de Londres com a derrota. Agora, o Qarabag terá que somar pontos em casa para manter o sonho de disputar a fase mata-mata da competição.

LEIA MAIS: Mundial de Clubes está em risco, diz jornal italiano

Jogos da 1ª rodada da Liga Europa 2024/25

Quarta-feira (25/9)

AZ 3×2 Efsborg

Bodo/Glimt 3×2 Porto

Galatasaray 3×1 PAOK

Midtjylland 1×1 Hoffeinheim

Manchester United 1×1 Twente

Dínamo de Kiev 0x3 Lazio

Ludogorets 0x2 Slavia Praga

Nice 1×1 Real Sociedad

Anderlecht 2×1 Ferencváros

Quinta-feira (26/9)

Fenerbahçe 2×1 Union Berlim

Malmo 0x2 Rangers

Braga 2×1 M. Tel-Aviv

Eintracht Frankfurt 3×3 Plzen

Roma 1×1 Athletic Bilbao

FCSB 4×1 Rigas

Ajax 4×0 Besiktas

Lyon 2×0 Olympiacos

Tottenham 3×0 Qarabag

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.