Milan x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (27), o Milan recebe o Lecce às 15h45 (de Brasília), na partida de abertura da 6ª rodada do Calcio, no San Siro, em Milão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Milan

Após um começo ruim de temporada, no qual ficaram três jogos sem vencer no Italiano, o Milan quer aproveitar o bom momento para chegar à terceira vitória consecutiva e entrar de vez na briga pela parte de cima da tabela. Dessa maneira, os Rossoneri aparecem na 7ª posição, com oito pontos, e podem igualar os mesmos 11 pontos do Torino, líder isolado, em caso de vitória no San Siro.

Ao mesmo tempo, o Milan vem de uma vitória no clássico contra a Inter de Milão e aparece com favorito para buscar os três pontos nesta sexta-feira.

Como chega o Lecce

Por outro lado, o Lecce não vive um bom momento na temporada e vem de uma eliminação precoce na Copa da Itália, ao perder em casa para o Sassuolo, na última terça-feira (24). Ao mesmo tempo, o time vem de um empate por 2 a 2 com o Parma no Italiano.

Dessa forma, o clube se encontra na modesta 17ª posição da tabela, com cinco pontos, com apenas um acima da zona de rebaixamento.

Milan x Lecce

6ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 27/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Pulisic; Rafael Leão, Morata, Abraham. Técnico: Paulo Fonseca.

Lecce: Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente, Krstovic. Técnico: Luca Gotti.

Árbitro: Luca Zufferli (ITA)

