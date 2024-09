Luis Enrique: ‘Se me tirarem 50% do salário e não precisar falar com a imprensa, assino’

O técnico do PSG, Luis Enrique, esclareceu, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), declarações feitas em um documentário da ‘Movistar+’ sobre sua primeira temporada no PSG, em que mencionou que aceitaria uma redução de 25% do salário se isso significasse não precisar falar com a imprensa.

“Eu me dou bem com vocês. Mas se me dessem essa opção, não teria problema algum. Nunca encurtei uma coletiva. Foi uma reflexão espontânea, mas é verdade. Se me derem um documento dizendo que eu não falo com a imprensa e cortam 50% do meu salário, eu assino. Mas é impossível. Os contratos obrigam os treinadores a falar”, explicou em coletiva antes da partida contra o Rennes, válida pela 6ª rodada da Ligue 1.

Além disso, Luis Enrique também foi questionado sobre as reclamações dos jogadores em relação ao calendário sobrecarregado.

“É claro que os jogadores devem se manifestar. Entendo e concordo, o calendário está muito apertado, especialmente para eles (Manchester City). Nós, no PSG, temos dois clubes a menos na liga, então são quatro jogos a menos. Um calendário menos cheio beneficia todos. Todos querem disputar o Mundial de Clubes. Ele poderia ser reduzido. Acredito na redução do calendário, mas nossa realidade é diferente do futebol inglês e espanhol. Eles têm a Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga… Eu compartilho desse problema, mas na minha situação, não tenho o direito de reclamar”, afirmou o treinador.

