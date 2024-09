PSG x Rennes: onde assistir, escalações e arbitragem

O atual campeão volta a campo nesta sexta-feira (27) no Campeonato Francês. O PSG recebe o Rennes às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 6ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazeTV (YouTube).

Como chega o PSG

O time parisiense lidera a competição com 100% de aproveitamento e chega em grande momento sob o comando do técnico Luis Enrique.

Além disso, a boa notícia para o torcedor do PSG é que o lateral-direito Hakimi pode retornar ao time titular. No entanto, Luis Enrique terá uma série de desfalques para este jogo da Ligue 1. Désiré Doué saiu lesionado do último compromisso e deve ser ausência de última hora. Ao mesmo tempo, Marco Asensio e Vitinha também foram preservados nas últimas atividades e aparecem como dúvida.

Por fim, Donnarumma, Kimpembe, Gonçalo Ramos e Lucas Hernández ainda se recuperam de lesão e seguem como desfalques do PSG.

Como chega o Rennes

Por outro lado, o Rennes está em busca da terceira vitória nesta edição da Ligue 1 e vai tentar surpreender o PSG no Parque dos Príncipes.

Mas, o Rennes ainda terá que lidar com alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Alidu Seidu, Jota, Andrés Gómez e Dogan Alemdar, lesionados, estão fora da partida.

PSG x Rennes

6ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 27/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Safonov; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e Zaire-Emery; Barcola, Dembélé e Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique.

Rennes: Mandanda; Hateboer, Ostigard e Wooh; Assignon, Matusiwa, Santamaría e Truffert; Gronbaek e Blas; Kalimuendo. Técnico: Julien Stéphan.

Árbitro: Hakim Ben El Hadj (FRA)

Onde assistir: CazeTV

