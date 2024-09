Palmeiras lança programa e fará ações nos Estados Unidos visando o Mundial

O Palmeiras lançou nesta quinta-feira (26) o “Palmeiras International”, um pacote de ações idealizado pelo departamento de marketing do clube. O objetivo é internacionalizar a marca alviverde, mirando o novo Mundial de Clubes, que acontecerá em 2025, nos Estados Unidos.

A ideia é expandir a marca do clube para outros países, além de promover um intercâmbio cultural e de performance no futebol com outras regiões. O clube também aproveita o bom momento das categorias de base do Alviverde.

No Palmeiras Experience, garotos e garotas entre 8 e 18 anos disputarão competições internacionais representando o clube paulista.

Além disso, o Palmeiras Soccer Camp, realizado em anos anteriores, retornará. Nesse caso, profissionais do clube trabalharão durante quatro dias com meninos e meninas entre 7 e 16 anos, que já seguem rotinas semelhantes às das categorias de base do time.

Palmeiras disputará o Mundial de Clubes em 2025

O Mundial de Clubes já conta com 30 dos 32 times definidos. O Palmeiras é um dos times confirmados. Flamengo e Fluminense, últimos campeões da Libertadores, também participarão da competição, que ocorrerá entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.