Torcedores do Atlético de Madrid planejam usar máscaras para insultar Vini Jr

O Atlético de Madrid recebe o Real Madrid no próximo domingo (29), pela 8ª rodada da La Liga 2024/25, em um dos clássicos mais intensos do futebol espanhol. Dessa maneira, com a tensão crescente dentro e fora de campo, as redes sociais já começaram a ferver. Isto porque a hashtag #MetropolitanoConMascarilla (traduzida como #MetropolitanoComMáscaras) tem circulado entre os colchoneros, incentivando os torcedores a irem ao estádio de máscara para insultar Vini Jr sem serem identificados.

A proposta gerou críticas dos torcedores do Real Madrid, que defenderam o jogador e relembraram os gols de Vini contra o Atlético. Na última temporada, antes de outro clássico, um torcedor do Atlético já havia causado polêmica ao insultar uma criança que usava a camisa do brasileiro.

A poucos dias do jogo, a expectativa é de que o clima continue tenso até o apito inicial. Dessa maneira, o confronto promete ser eletrizante entre os dois maiores clubes da capital espanhola.

