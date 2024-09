Chapecoense vence o Amazonas e embala na Série B

Na fuga contra a zona de rabaixamento, a Chapecoense venceu o Amazonas por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (26), na Arena Condá, pela abertura da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Marcelinho e Ítalo marcaram para a equipe catarinense na segunda etapa. Nas últimas cinco partidas, o time de Gilmar Dal Pozzo, aliás, venceu quatro e perdeu apenas uma.

Os gols

Os gols do Verdão do Oeste, aliás, saíram somente no segundo tempo. O primeiro aconteceu no segundo minuto do segundo tempo. Marcelinho chutou de longe e balançou as redes para abrir o placar na Arena Condá. Não muito tempo depois, Ítalo ampliou para a equipe catarinense aos 23. O atacante, assim, recebeu cruzamento de Marcelinho e acabou caindo, mas se levantou e conseguiu finalizar para marcar o segundo gol da partida.

Como fica?

Com o resultado, a Chapecoense, aliás, sobe para a 13ª posição da Série B, com 34 pontos, enquanto o Amazonas continua na 11ª, com 39. Esta partida, aliás, abriu a rodada, então as colocações das equipes na tabela ainda podem variar.

Agenda

O próximo compromisso do time catarinense na Série B, aliás, será contra o Operário-PR, pela 30ª rodada. A partida acontece no dia 3 de outubro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger. Do outro lado, o Amazonas, afinal, entra em campo novamente no dia 4 de outubro (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, na Arena da Amazônia, também na 30ª rodada do Brasileiro.

Jogos da 29ª rodada da Série B

Quinta-feira (26/9)

Chapecoense 2×0 Amazonas

Sexta-feira (27/9)

19h – Ceará x Brusque

21h30 – Coritiba x Goiás

21h30 – Paysandu x Ituano

Sábado (28/9)

17h – Vila Nova x Botafogo-SP

18h – Santos x Operário-PR

Domingo (29/9)

16h – CRB x América -MG

18h30 – Mirassol x Sport

Segunda (30/9)

21h – Novorizontino x Ponte Preta

21h30 – Guarani x Avaí

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.