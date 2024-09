Estoril x Sporting: onde assistir, escalações, arbitragem

Líder do Campeonato Português com campanha 100% (seis jogos, 18 pontos), o Sporting visita, nesta sexta-feira (27/9) o Estoril. Assim, o jogo abre a 7ª rodada da competição. O encontro será no Antonio Coimbra, em Cascais. Atuais campeões nacionais, os sportinguistas são favoritos. Afinal, estarão diante de um rival que soma apenas seis pontos, em 13º lugar.

Onde assistir

A Disney+ transmite Estoril x Sporting a partir das 16h15 (de Brasília).

Como chega o Estoril

O técnico Ian Cathro fez mistério quanto ao time que estará em campo no duelo contra o Sporting. Mas nada indica que ele fará alguma mudança na base que vem atuando nas últimas partidas, exceto por Xeka (suspenso) e João Carvalho (machucado). Sobre o jogo, ele diz que reconhece a superioridade do rival, mas que espera um bom resultado.

“Se não pensássemos que era possível fazer alguma coisa neste jogo, não iríamos para o campo”, disse.

Um dos destaques da equipe é Vinicius Zanocelo. Assim, o ex-Santos será o principal criador da equipe nesta partida.

Como chega o Sporting

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, tinha uma dúvida no gol e duas na linha. Afinal, o goleiro Kovacevic, o titular, se recuperou de lesão. Mas como Franco Israel mandou muito bem nos últimos jogos, vai seguir no time.

“Para este jogo mantenho Franco. No futuro veremos como as coisas sairão”, disse o treinador, deixando claro que o reserva vem mesmo ganhando espaço.

Já Quaresma e Gonçalo Inácio se recuperaram de lesões. Portanto, devem voltar à zaga. Assim, a princípio, os únicos desfalques estão no ataque: Edwards e Pote seguem machucados. Dessa forma, o primeiro é reserva, mas o segundo, titularíssimo, será substituído por Conrad Harder.

ESTORIL X SPORTING

7ª Rodada do Campeonato Português

Data e horário: 27/9/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Antonio Coimbra, Cascais (POR)

ESTORIL: Robles; Pina, Alvaro, Boma e Amaral; Costa, Holsgrove e Vinícius Zanocelo; Begraoui, Marques e Garcia. Técnico: Ian Cathro

SPORTING: Israel; Debast, Quaresma e Gonçalo Inácio; Quenda, Daniel Braganca, Hjulmand, e Catamo; Trincao, Gyokeres, Conrad Harder. Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: João Gonçalves

Auxiliares: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

VAR: Bruno Esteves

Jogos da 7ª rodada do Português

Sexta-feira (27/9)

16h15 – Estoril x Sporting

Sábado (28/9)

11h30 – Estrela Amadora x Moreirense

14h – Casa Pia x Vitória Guimarães

16h30 – Benfica x Gil Vicente

Domingo (29/9)

11h30 – Famalicão x Nacional

14h – Porto x Arouca

16h30 – Santa Clara x Boavista

16h30 – Braga x Rio Ave

Segunda (30/9)

16h15 – AVS x Farense

