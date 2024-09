Dortmund x Bochum: onde assistir, escalações e arbitragem

A quinta rodada do Campeonato Alemão tem início nesta sexta-feira (27/9), quando o Borussia Dortmund recebe o Bochum, no Signal Luna Arena. A partida rola às 15h30 (de Brasília) e envolve equipes que precisam mostrar serviço. Afinal, o Dortmund foi surrado por 5 a 1 pelo Stuttgart e soma apenas sete pontos, em oitavo lugar. Mas o Bochum está ainda pior. Tem apenas um ponto, conquistado na rodada passada em cima do novato Kiem, em casa (2 a 2). Dessa forma, ocupa a zona de rebaixamento (Z3).

Onde assistir

O Onefootball (streaming) e a Cazé TV transmitem a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Dortmund

O Dortmund não conta com Giovanni Reyna, Nmecha e Bensebaini. Afinal, o trio ainda se recupera de lesão e segue vetado. Mas hpá novidades. Durante os treinos da semana, o técnico Sahin trabalhou com Enre Cam e Sabitzer atuando próximos no setor de criação para dar maior qualidade ao time na saída de bola. Enfim, na frente, Guirassy será a referência.

Como chega o Bochum

O técnico Peter Zeidler deve fazer uma alteração em relação ao jogo da rodada passada. Assim, Tim Oermann ganha a vaga de Erhan Masovic na zaga. Mas o principal desfalque é o zagueiro brasileiro Bernardo (filho do ex-volante do São Paulo, Bernardo). Afinal, ele não se recuperou da lesão a tempo de entrar no jogo desta sexta-feira. Mas os triunfos para um bom resultado, são os atacantes Boadu e Hofmann.

BORUSSIA DORTMUND X BOCHUM

5ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 27/9/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Signal Luna Park, Dortmund (ALE)

DORTMUND: Kobel; Yan Couto, Anton, Sule e Schlotterbeck; Sabitzer e Can; Adeyemi, Brandt e Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin

BOCHUM: Drewes; Passlack, Medic, Oermann e Wittek; De Wit, Sissoko e Bero; Daschner; Boadu e Hofmann. Técnico: Peter Zeidler

Árbitro: Felix Brych

Auxiliares: Philipp Hüwe, Christian Pfarrer

VAR: Günter Perl

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (27/9)

15h30 – Borussia Dortmund x Bochum

Sábado (28/9)

Jogos das 10h30:

Mainz x Heidenheim

Wolfsburg x Stuttgart

Freiburg x St. Pauli

RB Leipzig x Augsburg

Borussia M’Gladbach x Union Berlin

13h30 – Bayern x Leverkusen

Domingo (29/9)

10h30 – Kiel x Eintracht

12h30 – Hoffenheim x Werder Bremen

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.